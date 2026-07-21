В Барнауле пьяный 17-летний подросток угнал машину и устроил ДТП

В отношении несовершеннолетнего составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Информация об угоне Toyota Corona Premio поступила в дежурную часть 20 июля, сообщили в ведомстве.

В ходе розыска автомобиль обнаружили сотрудники ДПС. За рулём находился юноша 2009 года рождения, не имеющий права управления и находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Требование об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони подросток грубо нарушал ПДД: проезжал на красный свет, двигался по тротуарам, не уступал дорогу другим машинам и пешеходам. При перестроении он столкнулся с другим автомобилем и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицией.

В отношении несовершеннолетнего составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление в состоянии опьянения без прав, проезд на запрещающий сигнал, движение по тротуарам и непредоставление преимущества пешеходам. Материалы по факту угона переданы в территориальный орган внутренних дел для принятия решения.