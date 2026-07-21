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НовостиОбщество21 июля 2026 11:18

Жителям Алтайского края рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

Неработающие и самозанятые жители могут сами формировать свою будущую пенсию через добровольные взносы
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Участниками программы могут стать самозанятые, домохозяйки, студенты или те, кто работает без официального оформления

Участниками программы могут стать самозанятые, домохозяйки, студенты или те, кто работает без официального оформления

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 464 жителя Алтайского края присоединились к программе добровольных правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Участниками становятся неработающие и самозанятые из разных городов и районов региона, сообщили в Отделении СФР по Алтайскому краю.

Отсутствие официального работодателя не мешает формировать будущую пенсию. Для получения выплат от государства необходимы страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Программа позволяет «купить» недостающий стаж и баллы: будущий пенсионер самостоятельно перечисляет взносы в Социальный фонд, а государство засчитывает эти периоды как полноценную работу. Сумма взноса зависит от того, сколько стажа или ИПК нужно набрать до минимальных требований. Закон позволяет копить постепенно — небольшими платежами каждый месяц или внести всю сумму разом до 31 декабря.

Управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова отметила, что отсутствие записи в трудовой книжке не лишает права на достойную пенсию. Программа добровольных взносов даёт каждому возможность управлять размером будущей пенсии, и интерес жителей к этому инструменту стабильно растёт.

Участниками программы могут стать самозанятые, домохозяйки, студенты или те, кто работает без официального оформления. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги» или лично в клиентской службе Отделения СФР по Алтайскому краю. Самозанятые могут сделать это через приложение «Мой налог». После регистрации реквизиты для оплаты появятся в личном кабинете. Приобретённые годы стажа и ИПК отразятся на индивидуальном счёте.