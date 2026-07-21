Жителям Алтайского края рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

Участниками программы могут стать самозанятые, домохозяйки, студенты или те, кто работает без официального оформления Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 464 жителя Алтайского края присоединились к программе добровольных правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Участниками становятся неработающие и самозанятые из разных городов и районов региона, сообщили в Отделении СФР по Алтайскому краю.

Отсутствие официального работодателя не мешает формировать будущую пенсию. Для получения выплат от государства необходимы страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Программа позволяет «купить» недостающий стаж и баллы: будущий пенсионер самостоятельно перечисляет взносы в Социальный фонд, а государство засчитывает эти периоды как полноценную работу. Сумма взноса зависит от того, сколько стажа или ИПК нужно набрать до минимальных требований. Закон позволяет копить постепенно — небольшими платежами каждый месяц или внести всю сумму разом до 31 декабря.

Управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова отметила, что отсутствие записи в трудовой книжке не лишает права на достойную пенсию. Программа добровольных взносов даёт каждому возможность управлять размером будущей пенсии, и интерес жителей к этому инструменту стабильно растёт.

Участниками программы могут стать самозанятые, домохозяйки, студенты или те, кто работает без официального оформления. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги» или лично в клиентской службе Отделения СФР по Алтайскому краю. Самозанятые могут сделать это через приложение «Мой налог». После регистрации реквизиты для оплаты появятся в личном кабинете. Приобретённые годы стажа и ИПК отразятся на индивидуальном счёте.