На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Республике Алтай 21 июля в 11:08 произошло землетрясение. Эпицентр находился в 29 километрах северо-восточнее села Онгудай, сообщили в региональном МЧС.

Магнитуда составила 2,9. В 50-километровую зону попали девять населённых пунктов Онгудайского, Шебалинского и Чемальского районов: Онгудай, Бичикту-Бом, Большой Яломан, Боочи, Курота, Малый Яломан, Верх-Апшуяхта, Еланда и Эдиган.

Местные жители толчков не почувствовали, жертв и пострадавших нет. Звонков на номер 112 не поступало.