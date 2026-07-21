В Барнауле по ряду адресов горячую воду дадут позже из-за повреждений на сетях

Подача горячей воды по ряду адресов задерживается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульские энергетики завершили третий этап гидравлических испытаний теплосетей. Однако по ряду адресов восстановление подачи горячей воды задерживается.

Как сообщили в СГК, по состоянию на 21 июля выявлено 55 повреждений, в работе остаются 26 дефектов, 12 из которых влияют на подачу горячей воды, устранить повреждения планируют ориентировочно до 23 июля включительно. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Всего за сезон выявлено 460 повреждений, 382 уже устранены. Заключительный четвёртый этап гидравлических испытаний запланирован с 27 июля по 10 августа.