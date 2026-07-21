Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка в Барнауле

Расследуется уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении 17-летнего подростка в Барнауле. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, о случившемся ранее в соцсетях рассказала мама пострадавшего. Инцидент произошёл в мае 2026 года. Группа молодых людей напала на юношу по малозначительному поводу, избила его и похитила личные вещи. В результате подросток частично потерял зрение. По данному факту в СУ СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела по статье «Грабеж». Один из подозреваемых уже задержан, следственные действия продолжаются, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.