В Республике Алтай выделили почти 10 млн рублей на топливо для отдаленных сел

Профильным ведомства поручено оперативно реагировать на необоснованное повышение цен на топливо Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал распоряжение о выделении почти 10 млн рублей на дополнительную закупку топлива для отдалённых сёл Турочакского и Улаганского районов. В этих населённых пунктах электроэнергию вырабатывают малые дизельные электростанции, сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее Андрей Турчак поручил Минэкономразвития и УФАС оперативно реагировать на случаи необоснованного повышения цен на топливо частными АЗС. Также он поставил задачу обеспечить приоритетную заправку для аграриев, которые подали более 950 заявок на закупку топлива для кормозаготовки и уборочной кампании. По словам главы региона, двухмесячную страду нельзя пропустить, и при необходимости возможности для заправки сельхозпроизводителей будут расширять.