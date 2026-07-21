На Алтае почти 1000 аграриев подали заявки на топливо

Нужды аграриев ставят в приоритет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай более 950 аграриев подали заявки на закупку топлива для кормозаготовки и уборки урожая. Помесячные данные по каждому хозяйству переданы в Минсельхоз РФ и региональный Минтранс, сообщил глава региона Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что аграрии находятся в приоритете после аварийных и оперативных служб.

«Двухмесячную страду нельзя пропустить. Если надо, будем расширять возможности для заправки, в том числе где-то за счёт туристической отрасли. Квадроциклы подождут, а хозяйства без топлива зимой лягут», — сказал Турчак.

Ранее он поручил Минэкономразвития и УФАС оперативно реагировать на необоснованный рост цен на топливо на частных АЗС, где стоимость доходила до 120–180 рублей за литр.