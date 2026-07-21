В Барнауле приостановили работу помещения площадью 52 тыс. «квадратов»

Фото: ГУФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы Индустриального района Барнаула приостановили деятельность помещения на улице Попова площадью более 52 тысяч квадратных метров. Работа всех юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, использующих здание, остановлена до вступления решения суда в законную силу, сообщили в ГУФССП по Алтайскому краю.

Основанием для мер принудительного исполнения стало решение суда по иску прокурора Индустриального района к владельцу помещения. Владельца обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности. Судебные приставы опечатали входные двери в здание, а также двери в офисные и складские помещения.

Проверки исполнения требований будут проводиться регулярно до отмены обеспечительных мер судом.