Природный парк «Белуха» на Алтае подключили к платформе «Зеленая кнопка»

Разрешение на посещение охраняемой зоны теперь можно получить онлайн Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Природный парк «Белуха» стал первой особо охраняемой природной территорией в Республике Алтай, доступной через мобильное приложение «Зеленая кнопка». Теперь туристы могут оформить электронное разрешение на посещение без личного визита в учреждения.

«Зеленая кнопка» — единая цифровая платформа для посещения ООПТ России. Через приложение можно оплатить входной билет, получить официальные карты с маршрутами, работающие даже без интернета, а в экстренной ситуации — передать свои координаты спасателям. Стоимость посещения региональных ООПТ составляет 300 рублей.

Зеленая кнопка

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев отметил, что регион последовательно создаёт современную инфраструктуру для туризма. «Зеленая кнопка», по его словам, не просто удобный сервис, а инструмент, повышающий безопасность туристов и помогающий сохранить уникальные природные территории.

Первый заместитель министра экономического развития региона Ольга Филипенкова подчеркнула, что цифровые решения играют ключевую роль в развитии ответственного туризма. Уже сейчас гости республики могут пользоваться порталом Altai.travel, а теперь — и приложением «Зеленая кнопка».

Сервис уже работает на Камчатке, в нацпарках «Ленские Столбы», «Смоленское Поозерье» и «Угра». Пока в приложении доступен только парк «Белуха», но в будущем к платформе подключат и другие ООПТ Республики Алтай.