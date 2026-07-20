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НовостиОбщество20 июля 2026 9:59

Россельхознадзор не пустил в Алтайский край 21 тонну зараженных нектаринов

Зараженный груз из Узбекистана не допустили к продаже
Павел БАСТРЫГИН
В 21,3 тонны фруктов из Узбекистана специалисты обнаружили восточную плодожорку

В 21,3 тонны фруктов из Узбекистана специалисты обнаружили восточную плодожорку

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Сотрудники регионального Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии нектаринов в Кулундинском районе. В 21,3 тонны фруктов из Узбекистана специалисты обнаружили опасный карантинный вредитель – восточную плодожорку.

Наличие вредоносных насекомых подтвердила лабораторная экспертиза филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты запретили выпуск всей партии в обращение, чтобы не допустить распространения.

«Восточная плодожорка не представляет опасности для здоровья человека, однако наносит колоссальный урон сельскому хозяйству. Гусеницы поражают побеги и плоды персиков, груш, айвы и нектаринов. При массовом размножении вредитель способен полностью уничтожить урожай плодовых культур», – сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала года эксперты ведомства выявили на территории региона уже 20 случаев ввоза зараженной продукции общей массой более 265 тонн.