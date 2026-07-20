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НовостиОбщество20 июля 2026 9:57

ВТБ окажет поддержку продавцам WILDBERRIES

Банк ВТБ оказывает поддержку клиентам среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.

Предприниматели могут обратиться за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми мерами.

Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в Интернет банке «Бизнес Платформа ВТБ» или в офисах ВТБ. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях. Персональные менеджеры окажут экспертную поддержку для оперативного решения всех вопросов.