Алтайский сенатор предложил реформу для ускорения ремонта техники

Поправки вступят в силу с 1 марта 2027 года. Фото: MAX-канал Виктора Зобнева

Сенатор Российской Федерации от Алтайского края Виктор Зобнев представил на пленарном заседании поправки в закон «О защите прав потребителей», сообщается в его MAX-канале. Новые нормы обяжут производителей техники полностью обеспечивать сервисные центры ремонтной документацией.

Со слов спикера, главная проблема сервисных служб сейчас – отсутствие у мастеров необходимых данных от изготовителя. Заводы обяжут оперативно передавать мастерским инструкции и сообщать об изменениях даже после снятия модели с производства. Если срок службы устройства не указан, информация должна оставаться доступной не менее 10 лет.

«Это напрямую повлияет на работу сервисных центров: они смогут обслуживать технику оперативнее и качественнее, значит ремонт станет быстрее, а права потребителей будут защищены лучше», – прокомментировал алтайский сенатор.

Изменения уже поддержали в Роспотребнадзоре. Поправки вступят в силу с 1 марта 2027 года.