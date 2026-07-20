Алтайские школьники участвуют в поисках погибших красноармейцев под Петербургом

Домой в Барнаул экспедиция вернется 27 июля Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Сводный поисковый отряд школьников и воспитанников военно-спортивных клубов из Барнаула принимает участие в межрегиональной «Вахте Памяти-2026». Ребята ведут раскопки в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны шли тяжелые бои.

В составе барнаульской группы работают активисты отряда «Искра» школы №24, «Высота» лицея №129 и клуба «Борец». Экспедиция стартовала 5 июля. За время проведения поисковых работ совместными усилиями участников центра «Северо-Запад» и представителей других регионов уже удалось поднять останки 46 погибших красноармейцев.

В мэрии Барнаула отметили, что юные поисковики достойно представляют Алтайский край, активно осваивают профессиональные навыки и чтят память павших героев. Домой в Барнаул экспедиция вернется 27 июля. Поездка организована за счет средств целевой программы развития молодежной политики города.