В Белокурихе водитель КАМАЗа уснул за рулём и протаранил 6 машин

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белокурихе 19 июля в 04:15 на улице Советской, 75 произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа 2004 года рождения уснул за рулём и допустил наезд на шесть припаркованных транспортных средств. В результате аварии никто не пострадал. В соцсетях очевидцы пишут, что инцидент произошел на АЗС, автомобили стояли в очереди на заправку.

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место для выяснения всех обстоятельств происшествия и организации дорожного движения.