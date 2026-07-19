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НовостиПроисшествия19 июля 2026 11:04

В Белокурихе водитель КАМАЗа уснул за рулём и протаранил 6 машин

Авария произошла рано утром 19 июля на улице Советской, пострадавших нет
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белокурихе 19 июля в 04:15 на улице Советской, 75 произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа 2004 года рождения уснул за рулём и допустил наезд на шесть припаркованных транспортных средств. В результате аварии никто не пострадал. В соцсетях очевидцы пишут, что инцидент произошел на АЗС, автомобили стояли в очереди на заправку.

Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место для выяснения всех обстоятельств происшествия и организации дорожного движения.