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НовостиОбщество19 июля 2026 11:36

В Барнауле мужчина предъявил поддельное иностранное водительское удостоверение

Документ изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила его фальшивость
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по Барнаулу остановили автомобиль для проверки документов. Водитель предъявил удостоверение иностранного образца. Документ изъяли и отправили на экспертизу, сообщили в ведомстве.

Согласно заключению специалистов, бланк удостоверения фальшивый и изготовлен не предприятием-изготовителем. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.