В Барнауле мужчина предъявил поддельное иностранное водительское удостоверение

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по Барнаулу остановили автомобиль для проверки документов. Водитель предъявил удостоверение иностранного образца. Документ изъяли и отправили на экспертизу, сообщили в ведомстве.

Согласно заключению специалистов, бланк удостоверения фальшивый и изготовлен не предприятием-изготовителем. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.