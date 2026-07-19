Глава Барнаула поздравил металлургов с профессиональным праздником

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России 19 июля отмечают День металлурга. Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической промышленности с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте мэрии.

Градоначальник подчеркнул, что металлургия — важная часть экономики страны, без которой невозможна работа машиностроения, строительства, оборонно-промышленного комплекса и других сфер. Он отметил, что благодаря труду многих поколений учёных, инженеров и металлургов, вложивших знания и энергию в разработку оборудования и технологий, растёт потенциал отрасли. Вячеслав Франк поблагодарил рабочих за мастерство и преданность выбранному делу.

В поздравлении он пожелал металлургам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых успехов, а также чтобы работа приносила удовлетворение, а предприятия продолжали успешно развиваться.