В Барнауле директора клиники будут судить за легализацию более 101 млн рублей

Ранее фигурант уже был осуждён за мошенничество в особо крупном размере Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из барнаульских консультативно-диагностических центров. Как сообщают в пресс-службе СК региона, его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, мужчина похитил из системы обязательного медицинского страхования более 101 млн рублей, после чего разработал схему по отмыванию этих денег.

С 2016 по 2026 год директор клиники, смешивая похищенные средства с доходами учреждения, организовал ряд фиктивных сделок — договоры займов и аренды зданий в Барнауле. Формально недвижимость числилась за другим человеком, но фактическим владельцем и выгодоприобретателем был сам фигурант. В итоге сумма легализованных средств превысила 101 млн рублей.

Оперативное сопровождение вели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Следствие собрало обширную доказательную базу: допрошены сотрудники клиники, банка и представители Территориального фонда ОМС. Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 148 млн рублей.

Ранее фигурант уже был осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Теперь уголовное дело по факту легализации направлено в суд для рассмотрения по существу.