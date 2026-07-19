Совет Федерации согласовал Николая Рябова на должность прокурора Алтайского края

Николай Рябов. Фото: Управление Генпрокуратуры РФ по СФО

Совет Федерации согласовал кандидатуру Николая Рябова на пост прокурора Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Консультации по 11 кандидатурам, представленным президентом Владимиром Путиным на должности прокуроров в ряде регионов, прошли 16 июля. 17 июля председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас доложил сенаторам их итоги. Все кандидаты получили поддержку, теперь документы о назначении направят президенту для подписания указов.

Николай Рябов родился в 1968 году в Чимкенте Казахской ССР. В 1992 году окончил Омский государственный университет. В прокуратуре служит с 1991 года: начинал следователем в Омской области, затем был помощником и старшим помощником прокурора в районных прокуратурах. С 1995 по 1999 год занимал должность прокурора Одесского района Омской области.

С 2008 года Рябов работал первым заместителем прокурора Приморского края, в 2013 году стал прокурором Сахалинской области. С 2019 по 2024 год был прокурором Хабаровского края, а в 2024-м назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Имеет классный чин государственного советника юстиции третьего класса.

Предыдущий прокурор Алтайского края Антон Герман покинул пост с 1 июля. Сообщалось, что его уход связан с плановой ротации кадров.