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НовостиПроисшествия19 июля 2026 5:41

В Барнауле ночью горел частный дом

Жильцы покинули здание до приезда пожарных, никто не пострадал
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
На месте работали 28 спасателей

На месте работали 28 спасателей

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле ночью 19 июля произошёл крупный пожар на улице Геодезической. Загорелся частный жилой дом вместе с надворными постройками. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, сообщили в краевом МЧС.

Огонь повредил крышу, стены и личные вещи жильцов. Пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на соседние строения. Люди покинули горящий дом самостоятельно до прибытия спасателей, пострадавших нет.

На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц техники. Для тушения подали четыре ствола, проложили магистральную линию, для работы внутри задымлённых помещений задействовали четыре звена газодымозащитной службы. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.