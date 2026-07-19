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НовостиОбщество19 июля 2026 4:20

В Алтайском крае 3,5 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

С начала года Отделение Социального фонда России перечислило на эти цели более 700 млн рублей
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Размер пособия зависит от официального заработка будущей мамы за два предыдущих года

Размер пособия зависит от официального заработка будущей мамы за два предыдущих года

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года в Алтайском крае пособие по беременности и родам оформили свыше 3,5 тысячи женщин. Общая сумма выплат, по данным регионального Отделения СФР, превысила 700 млн рублей.

Размер пособия зависит от официального заработка будущей мамы за два предыдущих года. В 2026 году минимальная выплата за 140 дней декретного отпуска составляет более 124 тысяч рублей, максимальная — почти 955 тысяч рублей. Чем выше доход, тем крупнее сумма.

Данные о зарплате поступают в Соцфонд автоматически, а деньги приходят на карту «Мир» в течение 10 рабочих дней после передачи сведений работодателем. Пособие положено официально трудоустроенным женщинам и индивидуальным предпринимателям, которые добровольно платят страховые взносы.