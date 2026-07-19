В Алтайском крае 3,5 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

Размер пособия зависит от официального заработка будущей мамы за два предыдущих года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года в Алтайском крае пособие по беременности и родам оформили свыше 3,5 тысячи женщин. Общая сумма выплат, по данным регионального Отделения СФР, превысила 700 млн рублей.

Размер пособия зависит от официального заработка будущей мамы за два предыдущих года. В 2026 году минимальная выплата за 140 дней декретного отпуска составляет более 124 тысяч рублей, максимальная — почти 955 тысяч рублей. Чем выше доход, тем крупнее сумма.

Данные о зарплате поступают в Соцфонд автоматически, а деньги приходят на карту «Мир» в течение 10 рабочих дней после передачи сведений работодателем. Пособие положено официально трудоустроенным женщинам и индивидуальным предпринимателям, которые добровольно платят страховые взносы.