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НовостиПроисшествия19 июля 2026 3:46

В селе Заводское Троицкого района при пожаре погиб мужчина

Крыша двухквартирного дома сгорела на площади более 100 квадратов, трое жильцов успели выбежать до приезда пожарных
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Всего за сутки в Алтайском крае ликвидировано 30 пожаров

Всего за сутки в Алтайском крае ликвидировано 30 пожаров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 18 июля в селе Заводское загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия первых расчётов МЧС крыша была полностью охвачена пламенем. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров.

Трое человек, в том числе ребёнок, эвакуировались самостоятельно. Во время тушения под обломками во второй квартире обнаружили тело мужчины. На месте работали семь пожарных и добровольцев, три единицы техники. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнём.

Всего за сутки в Алтайском крае ликвидировано 30 пожаров, пять из них — в жилом секторе.