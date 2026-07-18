На пересечении улиц Попова и Исакова в Барнауле восстановили движение трамваев

Движение трамваев № 2, 9 и 10 возобновлено в обоих направлениях Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июля завершена укладку асфальта на трамвайном переезде, расположенном на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Работы были выполнены раньше намеченного срока. В связи с этим с 16:10 движение трамваев № 2, 9 и 10 возобновлено в обоих направлениях, сообщает мэрия.

При этом для автомобилистов на данном участке продолжает действовать ограничение движения и временно изменена схема автобусного маршрута № 6 при следовании в сторону конечной остановки «Элеватор». После движения по улице Юрина до пересечения с улицей Попова автобусы следуют по улицам Юрина, Островского и Г. Исакова, далее — по утвержденному маршруту. В обратном направлении маршрут остается без изменений.

Полностью открыть движение транспорта на участке планируется до 24 часов 19 июля.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом действующих ограничений, пользоваться объездными путями, следить за временными дорожными знаками и соблюдать требования Правил дорожного движения.