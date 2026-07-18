Житель Татарстана во время отдыха в Горном Алтае угодил в сети мошенников

В результате житель Татарстана лишился 178 400 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Усть-Коксинского района обратился 22-летний житель Республики Татарстан, ставший жертвой телефонных мошенников во время отдыха в Горном Алтае. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

По словам молодого человека, сначала ему позвонила женщина, представившаяся медицинской сестрой поликлиники. Она сообщила, что он записан на диспансеризацию, и попросила назвать личные данные, чтобы найти его медицинскую карту. После того как собеседник передал запрашиваемую информацию, разговор прервался.

Затем с потерпевшим связался мужчина, назвавшийся сотрудником Минцифры. Он заявил, что аккаунт молодого человека на портале «Госуслуги» взломан, и сообщил, что дальнейшие действия необходимо согласовывать с якобы представителем Росфинмониторинга, который вскоре выйдет на связь.

Далее мошенники действовали по распространенной схеме. Во время продолжительного разговора лжесотрудник Росфинмониторинга убедил потерпевшего выполнять его указания, после чего к беседе присоединился человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что молодому человеку якобы грозит уголовная ответственность за оказание помощи ВСУ.

Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевший установил на телефон приложение, через которое поддерживал с ними переписку и сообщал о каждом своем действии. Поскольку собственных накоплений у него не было, мошенники помогли оформить несколько микрозаймов в различных кредитных организациях, а затем потребовали перевести все полученные деньги. В результате житель Татарстана лишился 178 400 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование и устанавливают личности злоумышленников.