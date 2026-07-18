Кратковременные дожди и грозы продолжатся на Алтае 19 июля

Погода в Алтайском каре 19 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в воскресенье, 19 июля, продолжится жаркая и местами дождливая погода.

По данным синоптиков, температура в регионе составит +29,+34 градуса. Утром местами туман, а днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно западный 5-10 метров в секунду, временами порывы до 15 м/с.

Напомним, что по 22 июля в регионе действуют два штормовых предупреждения: из-за аномальной жары +30°С и выше и чрезвычайной и высокой пожароопасности.