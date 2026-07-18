На границе Новосибирской области с Алтаем произошло землетрясение

Эпицентр находился рядом с селом Анисимовка. Изображение: Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

18 июля утром вблизи границы Новосибирской области с Алтайским краем зафиксировали землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Эпицентр находился рядом с селом Анисимовка Новосибирской области. Это село граничит с Бурлинским районом Алтайского края. Толчок произошел в 21:09 по Гринвичу, что соответствует четырем часам утра по местному времени.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 5,3, интенсивность подземных толчков в эпицентре - 6,8 балла.