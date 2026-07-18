10 случаев пневмонии за неделю зафиксировали бийские медики

На ранних стадиях пневмония нередко маскируется под обычную простуду Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в городской больнице № 2 Бийска зарегистрировали 10 случаев пневмонии. Все заболевшие обратились за медицинской помощью в кабинеты для пациентов с повышенной температурой, сообщили в медучреждении.

По данным специалистов, одной из главных причин развития заболевания остается самолечение. В жаркую погоду вероятность заболеть увеличивается: употребление очень холодных напитков и длительное пребывание под кондиционером могут ослабить защитные функции организма.

Медики отмечают, что при первых признаках недомогания многие пациенты самостоятельно ставят себе диагноз и начинают принимать антибиотики. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской больницы № 2 Галина Осокина подчеркнула, что бесконтрольное применение лекарственных препаратов может нанести серьезный вред здоровью. Она пояснила, что антибиотики неэффективны против вирусов, а при бактериальной инфекции препарат должен назначать только врач с учетом состояния пациента и возможных противопоказаний. При появлении первых симптомов необходимо обращаться в поликлинику.

Специалисты также напоминают, что на ранних стадиях пневмония нередко маскируется под обычную простуду. Если высокая температура сохраняется более трех дней, усиливается кашель, появляются боли в груди и слабость, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать тяжелых осложнений.