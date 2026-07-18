На алтайском озере утонул мужчина

Купание запрещено в водоемах, где установлены запрещающие знаки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На озере Малое Пресное вблизи села Солоновка Волчихинского района произошел несчастный случай на воде.

По предварительной информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, мужчина отдыхал на берегу в компании, после чего решил искупаться и утонул. Тело погибшего из воды достали очевидцы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что купание запрещено в водоемах, где установлены запрещающие знаки. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать с неприспособленных сооружений и использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы и автомобильные камеры.

Спасатели призывают жителей выбирать для отдыха только оборудованные по требованиям безопасности водоемы, поскольку купание в необорудованных местах создает серьезную угрозу жизни и здоровью. Соблюдение правил безопасности помогает избежать трагедий.