Крайизбирком на Алтае принимает документы на выборы в АКЗС и Госдуму

Документы поступают практически ежедневно. Фото: Избирательная комиссия Алтайского края

В Избирательной комиссии Алтайского края продолжается прием и проверка документов, предоставляемых для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания девятого созыва, сообщается на сайте altai-terr.izbirkom.ru.

Проверкой документов занимается специальная рабочая группа, в состав которой вошли 20 человек. В нее включены члены Избирательной комиссии края с правом решающего голоса, а также сотрудники аппарата Крайизбиркома.

Секретарь Избирательной комиссии края и руководитель рабочей группы Анна Пономаренко сообщила, что прием и проверка документов проходят в штатном режиме. По ее словам, документы поступают практически ежедневно, что значительно увеличивает нагрузку на специалистов. Тем не мнее, они тщательно проверяют документы и соблюдают все требования избирательного законодательства.

Отмечается, что прием документов для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы завершится 22 июля.