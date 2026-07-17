Алтайский край поднялся на третье место в России по заболеваемости ВИЧ

Всего в России в 2025 году зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев ВИЧ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года Алтайский край ухудшил свои позиции в рейтинге регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Регион поднялся с пятого места на третье, сообщил ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора.

В 2025 году показатель заболеваемости ВИЧ в России снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и составил 31,23 случая на 100 тысяч населения. Самые высокие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе, Иркутской области и Алтайском крае. За год тройка антилидеров изменилась. Иркутская область улучшила показатели и опустилась на второе место, а на Чукотке заболеваемость, наоборот, выросла.

В Алтайском крае, напротив, показатели поражённости ВИЧ-инфекцией ухудшились, поэтому регион переместился с пятой позиции на третью.

Всего в России в 2025 году зарегистрировали более 45 тысяч новых случаев ВИЧ. Показатель заболеваемости оказался на 40% ниже среднемноголетнего уровня.