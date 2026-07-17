В барнаульском аэропорту у туристов изъяли морские сувениры

Изъятые раковины. Фото: Сибирское таможенное управление

В аэропорту Барнаула сотрудники таможни изъяли у туристов кораллы и раковины моллюсков, попадающие под действие международной природоохранной конвенции. Нарушения выявили при досмотре багажа пассажиров, прибывших из Вьетнама, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

У 54-летнего жителя Барнаула, вернувшегося рейсом из Дананга, нашли фрагмент коралла и раковину моллюска общим весом более 220 граммов. Мужчина пояснил, что купил их на пляже в качестве сувенира. У томича, прилетевшего из Камрани, изъяли шесть фрагментов кораллов, которые он нашёл на берегу моря.

Экспертиза установила, что среди находок — шестилучевые кораллы отряда Мадрепоровые и раковина вида Тридакна максимальная. Они подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Все товары изъяты, в отношении нарушителей возбуждены административные дела.