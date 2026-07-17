В Барнауле 18 июля ограничат движение на пересечении Попова и Георгия Исакова

Движение всех видов транспорта планируют восстановить до 24:00 19 июля. Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле 18 июля временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Причина — укладка асфальта на трамвайном переезде, сообщили в городской администрации.

МУП «Горэлектротранс» завершил все необходимые подготовительные работы на переезде. Специалисты сняли старое покрытие, заменили рельсошпальную решётку, провели балластировку, подбивку пути и сварку стыков. Завтра, 18 июля, к укладке асфальта приступит подрядчик ООО «Патай».

С 10:00 изменится движение трамваев: №2, 9 и 10, а также автобус №6. Подробнее с маршрутами можно ознакомиться по ссылке. Движение всех видов транспорта планируют восстановить до 24:00 19 июля.

Параллельно подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона на проспекте Строителей в районе Павловского тракта. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда, обращать внимание на временные знаки и соблюдать ПДД.