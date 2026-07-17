В Алтайском крае официально работают 12 народных целителей

Деятельность народных целителей не подлежит лицензированию Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае по состоянию на июль 2026 года зарегистрированы 12 народных целителей, имеющих официальные разрешения на свою деятельность. Об этом сообщили в региональном Минздраве в ответе на запрос «Банкфакса».

В 2025 году соответствующие документы получили восемь человек. Четверо из них оформили разрешение впервые, остальные продлили уже имевшиеся. Отказов и аннулирований в прошлом году не было.

В ведомстве пояснили, что разрешение выдаётся на три года. Деятельность народных целителей не подлежит лицензированию, поскольку их методы — это знания и приёмы в области лекарств растительного, животного или минерального происхождения, психологические воздействия, гигиенические навыки, утвердившиеся в народном опыте и не зарегистрированные в установленном законодательством порядке. Правовые основы регулирования этой сферы закреплены в статье 50 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В ней определены основные понятия, порядок допуска к занятию народной медициной и основания для получения разрешения, а также ведомство, уполномоченное оценивать профпригодность специалистов.