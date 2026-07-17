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НовостиОбщество17 июля 2026 12:03

В Мизюлинской роще Барнаула обработают деревья от мучнистой росы

С 20 по 25 июля запланирована санитарная обработка дубов и конского щавеля, поражённых грибком
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Развитию болезни способствуют умеренно тёплая погода

Развитию болезни способствуют умеренно тёплая погода

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мизюлинской роще Барнаула проведут обработку деревьев от мучнистой росы. Жители города в соцсетях сообщили о массовом поражении листвы дубов и конского щавеля — растения покрываются белым налётом, который со временем темнеет и приводит к засыханию зелени. Остальная растительность на территории выглядит здоровой, сообщили МЦУ города Барнаула

Причина — мучнистая роса на дубе, грибковое заболевание, вызываемое патогеном Erysiphe alphitoides. Как пояснила заместитель руководителя по благоустройству и озеленению МБУ «Благоустройство и озеленение» Людмила Белоусова, развитию болезни способствуют умеренно тёплая погода с температурой 15–25 градусов, загущенные посадки, плохая проветриваемость крон и недостаточная освещённость.

Санитарную обработку деревьев в Мизюлинской роще запланировали на период с 20 по 25 июля, если позволит погода.