В Алтайском крае за полгода ввели в 495 тысяч квадратных метров жилья

Целевой показатель, установленный для региона национальным проектом «Инфраструктура для жизни», выполнен на 61,1%. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае по итогам первого полугодия 2026 года введено в эксплуатацию 495 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил Минстрой региона.

Целевой показатель, установленный для региона национальным проектом «Инфраструктура для жизни», выполнен на 61,1%. Основной объём приходится на многоквартирное строительство — введено 190,6 тысяч квадратных метров. Это на 62,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост показывает и жилищное строительство в целом, что связано с активной работой застройщиков и реализацией государственных программ поддержки.