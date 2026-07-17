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НовостиЭкономика17 июля 2026 11:06

В Алтайском крае за полгода ввели в 495 тысяч квадратных метров жилья

Целевой показатель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнен на 61,1%
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Целевой показатель, установленный для региона национальным проектом «Инфраструктура для жизни», выполнен на 61,1%.

Целевой показатель, установленный для региона национальным проектом «Инфраструктура для жизни», выполнен на 61,1%.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае по итогам первого полугодия 2026 года введено в эксплуатацию 495 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил Минстрой региона.

Целевой показатель, установленный для региона национальным проектом «Инфраструктура для жизни», выполнен на 61,1%. Основной объём приходится на многоквартирное строительство — введено 190,6 тысяч квадратных метров. Это на 62,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост показывает и жилищное строительство в целом, что связано с активной работой застройщиков и реализацией государственных программ поддержки.