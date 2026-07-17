В Романовском районе продают действующую пекарню с 15-летней историей

Предприятие выпускает хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия и выпечку. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Романовском районе Алтайского края продают действующую пекарню, которая работает уже 15 лет. Об этом сообщает «Катунь 24».

Предприятие выпускает хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия и выпечку. Продукция поставляется в пять районов края собственным автотранспортом, реализуется в федеральные торговые сети, а также в школы, больницы, интернаты и детские сады. В летний период поставки идут в туристический кластер на Завьяловские и Романовские озёра.

Пекарня полностью укомплектована персоналом: технологами, механиками, пекарями, водителями, кондитерами. На производстве внедрена система ХАССП, вся продукция сертифицирована, сотрудники имеют медкнижки. Производственное помещение площадью 350 кв. метров оснащено современным оборудованием.

Владелец признаётся, что продаёт пекарню из-за основного бизнеса в Барнауле — одному управлять двумя предприятими не получается.