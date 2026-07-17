В Первомайском районе досрочно завершили ремонт дороги

Новая дорога Фото: Минтранс Алтайского края.

В Первомайском районе Алтайского края досрочно завершён ремонт участка автомобильной дороги Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Контракт был переходящим на 2027 год, но подрядчик справился уже в текущем сезоне, сообщили в министерстве транспорта Алтайского края.

Специалисты Северо-Восточного ДСУ привели в норматив 5 км дорожного полотна — с 28,5 по 33,5 км. На участке выполнили фрезерование старого покрытия, восстановили основание с использованием щебёночно-песчаной смеси и применили технологию холодного ресайклинга для укрепления дорожной одежды. Завершили работы укладкой двух слоёв нового асфальтобетона.

Для повышения безопасности дорожники укрепили обочины, обустроили съезды, установили новые знаки и нанесли свежую разметку. Общая стоимость работ — 192 млн рублей.

Обновление трассы идёт поэтапно. В прошлом году по нацпроекту привели в норматив 7 км, включая участок через село Первомайское. В предыдущие годы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» восстановили ещё 11 км трассы и отремонтировали путепровод. Таким образом, за последние сезоны обновлено уже 23 км дороги.

Трасса связывает райцентр Первомайское с пятью сельскими населёнными пунктами — Повалихой, Волгой, Журавлихой, Шатуново и Казачим. Кроме того, это важный транзитный маршрут для жителей соседних Тальменского и Залесовского районов.