В Рубцовске семейную пару будут судить за хищение 17 млн рублей

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива из Рубцовска. Их обвиняют в хищении денежных средств вкладчиков путём обмана и злоупотребления доверием. Об этом сообщили в прокуратуре и ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Основатели и руководители кооператива — семейная пара 1970 и 1980 годов рождения.

«По версии следствия, в 2018-2025 годах, обвиняемые, достоверно зная, что кооператив не имеет финансовой возможности исполнять взятые на себя обязательства, похитили денежные средства не менее 25 вкладчиков на общую сумму 17 млн рублей путем заключения с ними соответствующих договоров о передачи личных сбережений», – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 20 млн рублей. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по 25 эпизодам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), с утверждённым обвинительным заключением направлено в Рубцовский городской суд.