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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:12

Жительница Локтевского района оформляла кредиты на умершую мать

Суд назначил ей 10 месяцев ограничения свободы
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Ей назначили условное наказание

Ей назначили условное наказание

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Локтевского района Алтайского края признана виновной в мошенничестве. Подробности дела рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона

Установлено, что женщина воспользовалась телефоном своей умершей матери, зашла в её личный кабинет в одном из банков и оформила потребительские кредиты на имя покойной. Деньги она перевела на свой счёт.

Суд приговорил её к 10 месяцам ограничения свободы. Теперь осуждённая обязана раз в месяц являться в соответствующий орган для регистрации. Ей также запрещено менять место жительства и выезжать за пределы района без согласия надзорного органа, а также покидать дом в ночное время.