Жители Алтайского края стали меньше брать кредитов

В июне россияне взяли 3,52 млн кредитов — на 7,2% меньше, чем в мае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в июне 2026 года снизилось число выданных банковских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), жители региона оформили 56,8 тыс. займов — потребительских, POS-кредитов, автокредитов, кредитных карт и ипотек. Это на 7,5% меньше, чем в мае, когда было выдано 61,4 тыс. кредитов.

Аналогичная тенденция отмечена и в целом по России. В июне россияне взяли 3,52 млн кредитов — на 7,2% меньше, чем в мае (3,80 млн). При этом по сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 27,8% (тогда было 2,76 млн займов). В НБКИ объясняют это тем, что на первую половину 2025 года пришёлся пик падения выдачи розничных кредитов.