За неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 111 человек

На данный момент зафиксировано 173 случая с подозрением на сибирский клещевой тиф Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 111 жителей. Всего с начала эпидемического сезона (с 27 марта) зарегистрировано 6746 случаев присасывания. Среди пострадавших — 1735 жителей Барнаула. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент зафиксировано 173 случая с подозрением на сибирский клещевой тиф (в том числе 14 детей), 40 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (из них шестеро детей), а также 22 случая с подозрением на клещевой энцефалит (в том числе двое детей).

При лабораторном исследовании клещей, снятых с пострадавших, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 17,2% проб, а вирус клещевого энцефалита — в 4,3% случаев. Всем пострадавшим от укусов заражённых членистоногих назначено профилактическое лечение.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время наблюдается снижение активности и численности клещей, однако опасность присасывания сохраняется в течение всего тёплого времени года.