Правительство РФ списало Республике Алтай более 154 млн рублей бюджетных кредитов

Высвободившиеся средства будут перераспределены на ключевые направления развития Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Российской Федерации списало Республике Алтай задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 154,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Списание коснулось девяти регионов, в числе которых оказалась Республика Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.

Списанные средства соответствуют объёму вложений республики в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и обновление общественного транспорта.

В 2026 году это уже второе списание задолженности для региона. В апреле правительство РФ списало более 940 млн рублей. Таким образом, общая сумма с начала года достигла 1,095 млрд рублей.

Турчак отметил, что высвободившиеся средства будут перераспределены на ключевые направления развития: поддержку участников СВО и их семей, строительство и капремонт социальных объектов, помощь муниципалитетам. Это также позволит сэкономить на обслуживании и погашении кредитов. Глава республики поблагодарил правительство России и Михаила Мишустина за принятое решение.