В Алтайском крае до 22 июля продлили сразу два штормовых предупреждения

Зной продержится до 22 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае продлены два штормовых предупреждения — по аномальной жаре и пожароопасности. Оба прогноза действуют с 18 по 22 июля, сообщили в региональном ЦГМС.

В указанные дни местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше. Спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тени, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды. Особое внимание — детям у воды.

Одновременно действует штормовое предупреждение о чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности. МЧС России напоминает, что запрещено сжигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные сигареты, использовать открытый огонь вблизи растительности.