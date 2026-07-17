В Алтайском крае не нашли подрядчика для ремонта дороги к Колыванскому озеру

Не исключено, что в ближайшее время торги объявят повторно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае не состоялся аукцион на ремонт автомобильной дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Казахстаном. Этот маршрут ведёт к популярному туристическому объекту — Колыванскому озеру. Информация об этом опубликована на сайте ЕИС «Закупки», пишет «Толк».

На участие в торгах поступила только одна заявка, но комиссия отклонила её из-за несоответствия требованиям аукциона. Не исключено, что в ближайшее время торги объявят повторно. Начальная цена контракта составляла 81,9 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить работы до 23 июля 2027 года.

Ранее, в 2025 году, дорогу к Колыванскому озеру начали ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Тогда привели в порядок 10 км трассы в Третьяковском районе. В 2026 году планировалось обновить ещё пять километров на этом же участке.