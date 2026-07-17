Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут посетила Баевский и Кулундинский районы

Оксана Лут посетила два района Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

В Алтайском крае продолжается рабочий визит министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Вместе с губернатором Виктором Томенко она посетила Баевский и Кулундинский районы, сообщил глава региона в своём канале в «Макс».

В Баевском районе глава крестьянского хозяйства Павел Дзюба показал, как использует агродроны для обработки полей с подсолнечником. С помощью беспилотников растения защищают от болезней и сорняков, а также ускоряют их сушку для более раннего сбора урожая. В хозяйстве используются комбайны российского и белорусского производства. За последние пять лет объём полей, обрабатываемых агродронами, в Алтайском крае вырос более чем в 20 раз. Ежегодно в регионе проводят авиасалон «АлтайАгроБАС», где хозяйства обмениваются опытом и тестируют новые модели беспилотников.

В Кулундинском районе министр и губернатор посетили Центр детского творчества, детскую школу искусств, спортивную и общеобразовательную школы, а также районную больницу. Эти объекты обновили за последние несколько лет по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Губернатор отметил высокий уровень подготовки учениц хореографической студии и выразил уверенность, что они ещё заявят о себе на краевых и федеральных мероприятиях.

Томенко подчеркнул, что госпрограмма КРСТ имеет стратегическое значение для края, где более 40% жителей проживают в небольших населённых пунктах. Ежегодно в регионе ремонтируют и строят школы, детские сады, медучреждения, дома культуры, дороги, благоустраивают общественные территории. Он поблагодарил Минсельхоз РФ, правительство России и Совет Федерации за конструктивную работу и финансовую поддержку.