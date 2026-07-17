В Алтайском крае при пожаре в частном доме погиб мужчина

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовском районе вечером 16 июля загорелся частный дом в посёлке Березовка. На момент прибытия пожарных внутри здания уже было плотное задымление, сообщили в краевом МЧС.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. Огонь повредил пол, мебель и личные вещи. В одной из комнат обнаружено тело погибшего мужчины. Наиболее вероятная причина трагедии — неосторожность при курении.

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 32 пожара, семь из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили три возгорания.