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НовостиОбщество17 июля 2026 1:26

В Алтайском крае 17 июля ожидается до +32 градусов, дожди и грозы

В Барнауле будет 28-30 градусов, кратковременный дождь с грозой
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Продолжительная жара начнёт спадать только к середине следующей недели

Продолжительная жара начнёт спадать только к середине следующей недели

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в Алтайском крае сохранится тёплая погода. По данным регионального ЦГМС, днём столбики термометров покажут +27…+32 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 19 м/с.

В Барнауле ожидается +28…+30 градусов, небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В выходные, 18 и 19 июля, в регионе прогнозируется +28…+35 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, в Барнауле осадков не ожидается.

По предварительным данным, продолжительная жара начнёт спадать только к середине следующей недели — после 22 июля ожидаются осадки и температура около +25 градусов.