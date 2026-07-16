Комплексное развитие территорий и разработку мастер-планов обсудили в Барнауле

Алтайские застройщики положительно оценивают перспективы отрасли Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительная отрасль переживает сложный период. По словам девелоперов, основными проблемами остаются снижение спроса на жилье и высокая ключевая ставка, которая сдерживает начало новых строительных проектов, пишет Толк. В Барнауле застройщики, представители власти и ДОМ.РФ обсудили разработку мастер-планов городов и комплексное развитие территорий.

«Ключевая ставка – это неподъемная история. Я знаю многих девелоперов, которые довели многие проекты до получения разрешения на строительство, но на саму стройку не выходят, потому что емкость рынка сегодня непонятна. Неясно, когда начнется активный спрос на приобретение квартир», – поделился руководитель строительной компании "Селф" Нодар Шония.

Если несколько лет назад большинство сделок проходило с использованием ипотечных кредитов, то сегодня покупатели чаще приобретают жилье за собственные средства или оформляют рассрочку. При этом в целом по стране продажи продолжают расти благодаря рыночной ипотеке без льготных программ.

«Понятно, что снижение процентной ставки, колебания рынка, возможно, повлияли и опасения людей после отмены семейной ипотеки. Но будем наблюдать и смотреть. Надеемся, что Центробанк снизит ключевую ставку и кредитование начнет развиваться», – сказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По оценке представителей строительного бизнеса, проблема нехватки земельных участков сегодня не является критичной, в том числе в Барнауле.

«Есть земли, которые уже осваиваются или находятся на стадии проектирования. В районе Павловского тракта вы видели, что банк Дом.РФ разыгрывал сотни гектаров земли. В общем, объем площадок для строительства есть», – отметил Нодар Шония.

Несмотря на существующие трудности, крупные алтайские застройщики положительно оценивают перспективы отрасли. Одним из ключевых направлений они называют комплексное развитие территорий и разработку мастер-планов, которые определяют размещение жилых кварталов, дорог, общественных пространств, транспортной инфраструктуры и новых рабочих мест.

«Важно, что есть осмысленный, утвержденный генеральный план. Но следующим этапом должен стать мастер-план. Простым языком можно сказать: если мы считаем, что у панельных домов есть архитектура, то мы ошибаемся. Именно мастер-план отвечает за качественное развитие города, и он должен быть у каждого современного региона», – отметил руководитель строительной компании «Мой Дом» Павел Князев.

В администрации Барнаула поддерживают такой подход, однако считают, что сначала его необходимо опробовать на небольшой территории и оценить полученные результаты.

Одним из механизмов развития отрасли остается комплексное развитие территорий. Сейчас в Барнауле реализуется один такой проект — на Потоке. Более масштабных проектов, охватывающих значительные территории, пока нет.

«Для нас это определенный вызов – обеспечение таких огромных площадей инженерной и транспортной инфраструктурой. Мы понимаем, что это вектор развития на 15 лет вперед, а может, и больше. Но также понимаем и те проблемы, которые перед нами стоят», – отметил первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров.

В настоящее время администрация города готовит новый проект комплексного развития территории в районе улицы Советской Армии. Его первоначальную концепцию планируют представить жителям, застройщикам и СМИ для последующего обсуждения и доработки.