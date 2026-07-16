Алтайский край может столкнуться с засухой

С апреля в регионе наблюдается дефицит накопительных осадков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода и недостаток осадков в Алтайском крае усиливают риск засухи, однако ситуация в районах складывается по-разному. Такие данные приводит Национальный союз агростраховщиков (НСА) на основе космического мониторинга.

Президент НСА Корней Биждов отметил, что сельхозпроизводители юго-западной части Сибири все чаще выражают обеспокоенность возможным влиянием засухи на будущий урожай. По результатам космического мониторинга риск действительно повышен в ряде районов Алтайского края, поскольку с апреля в регионе наблюдается дефицит накопительных осадков. Вместе с тем ситуация отличается в зависимости от территории, а прогнозируемые осадки еще могут изменить ее развитие.

По данным метеонаблюдений, до третьей декады апреля суммарное количество накопительных осадков в Алтайском крае соответствовало климатической норме. Затем темпы их накопления заметно снизились. На 10 июля этот показатель составил 248 мм, что почти на треть меньше среднемноголетнего значения для региона, равного 341 мм. Высокие температуры воздуха, достигавшие 30 градусов и выше, способствовали интенсивному испарению влаги. В результате влажность почвы на глубине 10 сантиметров в ряде северных, центральных и западных районов снизилась до 7,5–18%.

Корней Биждов также сообщил, что Алтайский край как в прошлом, так и в текущем году входит в тройку крупнейших регионов Сибирского федерального округа по площади застрахованных сельхозугодий. По предварительной информации НСА, в регионе уже застраховано свыше 600 тысяч гектаров, при этом наиболее востребованной остается программа страховой защиты на случай утраты урожая вследствие чрезвычайных ситуаций.