На Алтае суд признал женщину виновной в истязании двух сыновей

Мать приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и один месяц Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 41-летней жительнице Мамонтовского района. Женщина признана виновной в истязании двух детей.

Как сообщили в прокуратуре и управлении Следкома по Алтайскому краю, в 2024 мать в состоянии алкогольного опьянения систематически применяла к двум своим сыновьям физическое насилие, причиняя тем боль и психические страдания. Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, выгоняла их на улицу.

Сейчас над мальчиками установлена опека. Суд признал подсудимую виновной по ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних лиц с особой жестокостью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Мать приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и один месяц в колонии общего режима.