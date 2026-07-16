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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:50

На Алтае суд признал женщину виновной в истязании двух сыновей

Она наносила детям удары, выгоняла их на улицу
Александра САПОЖКОВА
Мать приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и один месяц

Мать приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и один месяц

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 41-летней жительнице Мамонтовского района. Женщина признана виновной в истязании двух детей.

Как сообщили в прокуратуре и управлении Следкома по Алтайскому краю, в 2024 мать в состоянии алкогольного опьянения систематически применяла к двум своим сыновьям физическое насилие, причиняя тем боль и психические страдания. Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, выгоняла их на улицу.

Сейчас над мальчиками установлена опека. Суд признал подсудимую виновной по ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних лиц с особой жестокостью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Мать приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и один месяц в колонии общего режима.