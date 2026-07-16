Жители Алтая могут получить кешбэк 10% при покупке билетов на пригородные поезда

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жители Алтайского края могут получить кешбэк в размере 10 % при оплате билетов на пригородные поезда, сообщили в компании «Алтай Пригород».
Акция действует до 31 октября. Чтобы получить возврат средств, нужно оплатить проезд картой «Мир». Это можно сделать несколькими способами: в железнодорожных кассах, через автоматы (терминалы самообслуживания) либо с помощью переносных кассовых терминалов у кассиров прямо во время поездки.
Кешбэк поступит на карту в течение нескольких дней после приобретения билета. При этом максимальный размер возврата для одного участника в месяц ограничен суммой в 1500 рублей.
Обязательное условие участия — предварительная регистрация в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.