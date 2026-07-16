Жители Алтая могут получить кешбэк 10% при покупке билетов на пригородные поезда

Акция действует до 31 октября Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Алтайского края могут получить кешбэк в размере 10 % при оплате билетов на пригородные поезда, сообщили в компании «Алтай Пригород».

Акция действует до 31 октября. Чтобы получить возврат средств, нужно оплатить проезд картой «Мир». Это можно сделать несколькими способами: в железнодорожных кассах, через автоматы (терминалы самообслуживания) либо с помощью переносных кассовых терминалов у кассиров прямо во время поездки.

Кешбэк поступит на карту в течение нескольких дней после приобретения билета. При этом максимальный размер возврата для одного участника в месяц ограничен суммой в 1500 рублей.

Обязательное условие участия — предварительная регистрация в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.